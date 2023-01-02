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Тема дняВодитель насмерть сбил пенсионерку
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Водитель сбил пенсионерку в Ленинском районе — женщина скончалась от полученных травм

Авария произошла сегодня утром

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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Утром 2 января около 09:30 автомобиль Тoyota Wish сбил 70-летнюю женщину. Она скончалась от полученных травм.

— На территории Ленинского района, водитель-мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем Тoyota Wish, двигался по улице Титова со стороны улицы Связистов в сторону улицы Пермской. В пути следования напротив дома на улице Титова, 161 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Женщина-пешеход 1953 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Накануне водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Пострадавшего увезли в больницу.

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