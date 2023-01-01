«Хонда» сбила 16-летнего подростка у «Сибирского Молла» — он шел по пешеходному переходу

Вечером 1 января в Новосибирске автомобиль «Хонда Торнео» сбил 16-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, молодой человек переходил дорогу в зоне регулированного пешеходного перехода.
По данным ведомства, инцидент произошел в 19:00 вблизи дома №240 к.1 по улице Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска. Рядом с местом происшествия находится торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл». За рулем автомобиля находился 22-летний водитель.
— Водитель, управляя автомобилем «Хонда Торнео», двигался по улице Фрунзе, со стороны улицы Селезнева, в сторону улицы Кошурникова, — указано в сообщении. — В пути следования, вблизи дома 240 к. 1 по улице Фрунзе, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулированного пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 16-летний подросток. Его доставили в лечебное учреждение, характер полученных травм, по данным ведомства, уточняется.
Отметим, 29 декабря в Новосибирске водитель на автомобиле Mitsubishi ASX сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло в Заельцовском районе города.