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«Потеряла управление»: пять человек погибли в аварии в Кемеровской области

Столкнулась легковая машина и грузовик

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На трассе устраняют последствия ДТП

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2 января в Кемеровской области произошла авария, в которой погибли пять человек. По предварительным данным пресс-службы МВД по Кузбассу, водитель легковой машины выехала на встречку перед грузовиком.

Столкновение «Лады» и грузовика «Мерседес» произошло около 13:00 на автодороге «Обход города Кемерово» в Топкинском округе. Предварительно установлено, что водитель отечественного автомобиля выехал на встречку и столкнулся с фурой. Он и четыре пассажира погибли на месте происшествия.

По версии, озвученной прокуратурой Кемеровской области, женщина-водитель легковушки потеряла управление, в результате чего и произошла авария.

Для устранения последствий аварии на трассе организовали реверсивное движение, правоохранители выясняют причины гибели людей и обстоятельства происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Инцидент Кузбасс

Сегодня утром в Новосибирске автомобиль Toyota сбил пенсионерку. Она скончалась от полученных травм.

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