«Потеряла управление»: пять человек погибли в аварии в Кемеровской области

2 января в Кемеровской области произошла авария, в которой погибли пять человек. По предварительным данным пресс-службы МВД по Кузбассу, водитель легковой машины выехала на встречку перед грузовиком.
Столкновение «Лады» и грузовика «Мерседес» произошло около 13:00 на автодороге «Обход города Кемерово» в Топкинском округе. Предварительно установлено, что водитель отечественного автомобиля выехал на встречку и столкнулся с фурой. Он и четыре пассажира погибли на месте происшествия.
По версии, озвученной прокуратурой Кемеровской области, женщина-водитель легковушки потеряла управление, в результате чего и произошла авария.
Для устранения последствий аварии на трассе организовали реверсивное движение, правоохранители выясняют причины гибели людей и обстоятельства происшествия.
Сегодня утром в Новосибирске автомобиль Toyota сбил пенсионерку. Она скончалась от полученных травм.