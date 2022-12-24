37-летний водитель «Лады-Самары» погиб в аварии в Новосибирской области

Сегодня утром, 24 декабря, в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате погиб 37-летний водитель автомобиля «Лада-Самара».
По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, около 10:25 водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по дороге К-16 Байкал — Тогучин — Карпысак от Новосибирска в сторону Тогучина.
— По предварительной информации, в пути следования на 106-м километре при выполнении маневра с выездом на полосу встречного движения (обгон разрешен) совершил столкновение со встречным Toyota Land Cruiser Prado под управлением женщины 1990 года рождения, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по НСО.
Водитель «Лады» скончался в районной больнице. Его пассажир, 33-летняя женщина, госпитализирована с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
Сегодня ранним утром на трассе «Иртыш» произошла авария, в которой погибли мужчина и две женщины. По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.