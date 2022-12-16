Volvo сбил 8-летнего ребенка в Новосибирске рядом со школой

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Сотрудники ДТП устанавливают все обстоятельства аварии.



Ранее в Новосибирске водитель сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель скрылся с места ДТП.

