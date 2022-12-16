Volvo сбил 8-летнего ребенка в Новосибирске рядом со школой

Днем 16 декабря в Новосибирске автомобиль Volvo XC90 сбил 8-летнего ребенка. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла в Октябрьской районе на улице Никитина.
— 49-летний водитель на автомобиле Volvo XC90 двигался по улице Никитина в сторону улицы Зыряновская и в пути следования у дома на улице Никитина, 3 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.
По данным сервиса «2ГИС», напротив здания на улице Никитина, 3 находится школа №32.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Сотрудники ДТП устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее в Новосибирске водитель сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель скрылся с места ДТП.