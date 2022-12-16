Отмывали деньги и завышали цены: полиция завершила расследование двух уголовных дел на 80 млн в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, с 2017 по 2019 год директор транспортной компании и его заместитель с помощью своего знакомого заключали с одной из компаний договоры на оказание на территории Сибирского федерального округа транспортных услуг: перевозка, подача, уборка вагонов тепловозом на места погрузки или выгрузки и так далее.