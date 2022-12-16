Отмывали деньги и завышали цены: полиция завершила расследование двух уголовных дел на 80 млн в Новосибирске

Транспортная полиция Новосибирской области завершила расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства). По нему три жителя города похитили у транспортной компании более 70 миллионов рублей, заключая с ней контракты и завышая стоимость.
Как сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, с 2017 по 2019 год директор транспортной компании и его заместитель с помощью своего знакомого заключали с одной из компаний договоры на оказание на территории Сибирского федерального округа транспортных услуг: перевозка, подача, уборка вагонов тепловозом на места погрузки или выгрузки и так далее.
— Была завышена действительная стоимость вышеуказанных работ. По факту подконтрольные злоумышленникам организации заключали друг с другом еще ряд соглашений, и по итогу транспортные услуги оказывались по оригинальной (не завышенной) стоимости, — сообщили в пресс-службе.
Разницу мужчины присваивали себе, так ущерб составил более 70 миллионов рублей.
Кроме того, сотрудники транспортной полиции завершили расследование еще одного уголовного дела по части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» в отношении заместителя директора этого же филиала компании и его знакомого.
— Мужчины совершили фиктивные финансовые операции без фактического оказания услуг и передачи товаров при использовании подконтрольных им юридических лиц. Таким образом, злоумышленники смогли легализовать часть похищенных денежных средств на общую сумму более 10 миллионов рублей, — говорится в сообщении управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Каждому из фигурантов уголовных дел грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
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