Женщина погибла при пожаре в новосибирском СНТ — следователи начали проверку

Сегодня, 13 декабря, при пожаре в СНТ «Золотая горка» нашли тело женщины. Следователи начали проверку.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, при пожаре в СНТ погибла женщина, ее личность сейчас устанавливается. Мужчину, который получил ожоги из-за возгорания, доставили в медицинское учреждение.
— По данному факту следователи регионального следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводят доследственную проверку, — отметили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Недавно возле Плехановского жилмассива в Новосибирске в частном секторе загорелся дом, два человека погибли в огне.