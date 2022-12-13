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Женщина погибла при пожаре в новосибирском СНТ — следователи начали проверку

На участке загорелась баня

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Пожар произошел сегодня утром

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Сегодня, 13 декабря, при пожаре в СНТ «Золотая горка» нашли тело женщины. Следователи начали проверку.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, при пожаре в СНТ погибла женщина, ее личность сейчас устанавливается. Мужчину, который получил ожоги из-за возгорания, доставили в медицинское учреждение.

— По данному факту следователи регионального следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводят доследственную проверку, — отметили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Недавно возле Плехановского жилмассива в Новосибирске в частном секторе загорелся дом, два человека погибли в огне.

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