СЕЙЧАС -26°С
Пробки 3/10
usd 62.38
eur 65.84
Тема дняСгорел автобус под Новосибирском
Все новости
Все новости

Возле Плехановского жилмассива загорелся частный дом

Дым видно издалека

417

Дым распространился на весь жилмассив

Поделиться

12 декабря возле Плехановского жилмассива в Новосибирске в частном секторе загорелся дом. Как сообщают в сообществе «АСТ-54», здание частично обрушилось. В МЧС уточнили, что пожар произошел в доме из бруса на улице Осоавиахима.

— В 10:17 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание. На момент прибытия первых подразделений горела кровля дома на площади 150 квадратных метров. В 11:35 открытое горение ликвидировано. На месте работает 6 единиц техники и 24 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Как сообщают подписчики «АСТ-54», в доме обнаружили тело погибшего. Мы обратились в пресс-службе СК по Новосибирской области, чтобы подтвердить эту информацию. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирском районе загорелся автобус ПАЗ на Пашинском шоссе. Как сообщили в МЧС, пожар начался рано утром.

По теме

МЧСПожарЖилмассивы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter