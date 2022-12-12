Возле Плехановского жилмассива загорелся частный дом

12 декабря возле Плехановского жилмассива в Новосибирске в частном секторе загорелся дом. Как сообщают в сообществе «АСТ-54», здание частично обрушилось. В МЧС уточнили, что пожар произошел в доме из бруса на улице Осоавиахима.
— В 10:17 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание. На момент прибытия первых подразделений горела кровля дома на площади 150 квадратных метров. В 11:35 открытое горение ликвидировано. На месте работает
Как сообщают подписчики «АСТ-54», в доме обнаружили тело погибшего. Мы обратились в пресс-службе СК по Новосибирской области, чтобы подтвердить эту информацию. На момент публикации ответа не было.
В Новосибирском районе загорелся автобус ПАЗ на Пашинском шоссе. Как сообщили в МЧС, пожар начался рано утром.