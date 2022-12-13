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Баня сгорела в новосибирском СНТ — очевидец сообщил о погибшей там женщине

Один мужчина получил ожоги

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Огонь вспыхнул сегодня утром

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Утром 13 декабря в СНТ «Золотая горка» случился пожар. В результате один мужчина получил ожоги.

— В 10:44 пожарно-спасательные подразделения выехали. На момент прибытия деревянная баня 3 на 3 квадратных метра была полностью в огне. В 11:05 открытое горение было ликвидировано. На месте вызова был мужчина, получил ожоги, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным от очевидца, в пожаре погибла женщина. НГС обратился за подтверждением в СУ СК по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

Летом этого года пожар вспыхнул в новосибирском СНТ «Волна», которое находится на острове Кудряш. Хозяйке дачи стало плохо, ей понадобилась помощь врачей.

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