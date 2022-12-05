Пять трагедий за сутки. Почему по всей России взрывается газ, гибнут люди и что с этим делать

Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева раскрыла MSK1.RU причины этой трагической тенденции и предложила пути борьбы с ней.



— Это однозначно тенденция, — указала Разворотнева. — Взрывы газа происходят с завидной регулярностью. Есть статистика, составленная Росстатом: за 2020 год (это самые актуальные сведения. — Прим. ред.) — 11 тысяч 656 происшествий.

