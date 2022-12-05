Пять трагедий за сутки. Почему по всей России взрывается газ, гибнут люди и что с этим делать

За минувшие сутки в России зафиксировали пять ЧП с бытовым газом. Взрывы поочередно гремели в Нижневартовске, Заволжье, Ярославле и Екатеринбурге. Погибли по меньшей мере шесть человек, свыше 10 — пострадали.
Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева раскрыла MSK1.RU причины этой трагической тенденции и предложила пути борьбы с ней.
— Это однозначно тенденция, — указала Разворотнева. — Взрывы газа происходят с завидной регулярностью. Есть статистика, составленная Росстатом: за 2020 год (это самые актуальные сведения. — Прим. ред.) — 11 тысяч 656 происшествий.
По официальным данным, подавляющее большинство — 70% ЧП — спровоцировало аварийное состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования: плит, колонок и прочее.
Еще в 14% виноваты проблемы с вентиляционными каналами (отсутствие тяги, конструктивные дефекты и пр.). Наконец, еще 10% произошли из-за самовольной газификации, несогласованного перемонтажа газопроводов и так далее.
— После каждой серии взрывов у нас собираются представители различных органов власти и думают, что же делать, — отметила Разворотнева.
Каналы — чистить, оборудование — менять
Формально за исправность газового оборудования в квартирах сейчас отвечают сами жильцы, а также многочисленные организации, с которыми те заключают отдельные, то есть без вмешательства УК, договоры.
В итоге на один подъезд может набраться до 10 «ответственных» компаний, далеко не все из которых нормально подходят к своей работе. Проследить за ними практически невозможно. Таким образом, фактически без квалифицированного присмотра остаются и оборудование, и вентиляционные каналы.
— Представители газовых служб даже не участвуют в подписании паспорта готовности дома к зиме, — посетовала Разворотнева. — За каналами в большинстве случаев никто не следит. Теоретически УК должна нести ответственность, но реально непонятно, кто и как этим занимается.
При этом регулярные проверки не панацея. Разобраться с забитыми каналами могут и жильцы, и в крайнем случае сами ревизоры. Обслуживание самого оборудования требует квалифицированного подхода и соответствующих трат.
— Ну будут осмотры? — предположила Разворотнева. — Они ни к чему не приведут. Даже сейчас приходит компания, которая проверяет оборудование, говорит: «Плита неисправна». А у человека нет денег на ее замену. Заслонки на газ? Да, там действительно есть возможность отключать [подачу газа на определенном участке], но на практике это делается крайне редко.
Депутат посетовала, что пока путем субсидирования замены газового оборудования людям с низкими доходами идет только Москва. Предусмотреть в федеральном бюджете соответствующую статью правительство пока отказывается.
— Третья [причина ЧП с газом] — все эти самовольные перепланировки, — напомнила Разворотнева. — Это обнаруживают только тогда, когда что-то упало или взорвалось. Органам жилнадзора, которые должны за этим следить, очень трудно попасть в квартиру — институт неприкосновенности жилища продолжает действовать. А суды длятся очень долго.
«Единственный действенный способ решить проблему»
По мнению Разворотневой, сейчас самым рациональным путем решения проблемы станет повсеместное внедрение оборудования мониторинга утечек газа.
— Реальный способ — установка газоанализаторов с функцией отключения газа в случае утечки, — заявила Разворотнева. — Они производятся в России, стоят от 2 до 4 тысяч: это не дороже, чем стоимость приборов учета воды.
Депутат отметила, что индивидуальные дома уже не подключают к газопроводам, если на газовом оборудовании в помещениях не установлены такие «отсекатели». Жители многоквартирных домов вполне могли бы позволить себе такие системы вскладчину или в рассрочку, полагает депутат.
— Мы [«Единая Россия»] предлагали правительству передать газоснабжающим организациям функции по контролю и обслуживанию всех сетей, в том числе внутриквартирных. Сделать это можно за счет тарифа. Точно так же в рамках тарифа можно было бы заложить и установку газоанализаторов и их обслуживание. Если это делать в рассрочку и обеспечивать субсидию людям с низкими доходами, это была бы не очень существенная нагрузка на домохозяйства.
Внедрению подобной практики на федеральном уровне сопротивляются сами газоснабжающие организации. Рост тарифа ограничен законодательством, а делать всю вышеописанную работу за свой счет никто, разумеется, не стремится. Кроме того, против выступает ФАС: там считают, что мера приведет к монополизации рынка.
По итогам серии ЧП региональные власти уже инициируют дополнительные проверки эксплуатации газового оборудования. Соответствующее распоряжение, к примеру, уже выдвинул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Действенными эти чрезвычайные меры не окажутся, полагает наша собеседница.
— Проверки? Это не даст ничего, это уже неоднократно было, — резюмировала Разворотнева. — Они [проверяющие] не могут попасть в квартиры. Сегодня они пришли — всё в порядке. А завтра человек, допустим, асоциальный, напился, забыл выключить газ или, например, решил покончить жизнь самоубийством и прихватить с собой весь дом. Как в этом случае помогут проверки?
Вечером 4 декабря обрушился дом в Нижневартовске, в результате ЧП погибло шесть человек. Еще трое, в том числе
Утром 5 декабря в Воронежской области в жилом доме взорвался газовый баллон. Примерно в то же время взрыв прогремел в Ярославле — жильца квартиры госпитализировали с ожогами тела 70%. Наконец, пятый газовый инцидент произошел в городе Заволжье Нижегородской области: с места ЧП эвакуировали 18 человек, среди которых трое детей.