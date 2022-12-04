В пятиэтажке Нижневартовска прогремел взрыв, здание обрушилось. Известно о двух погибших

Сегодня, 4 декабря, в пятиэтажке Нижневартовска прогремел взрыв, обрушились два этажа.



ЧП случилось в доме на улице Мира. Рухнули второй и третий этажи. Два человека погибли.

— Десяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Еще 52 жильца дома эвакуированы, — сообщил источник ТАСС.