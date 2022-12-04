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Тема дняСибирячка нашла очевидца смертельного ДТП
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В пятиэтажке Нижневартовска прогремел взрыв, здание обрушилось. Известно о двух погибших

Под завалами могут оставаться люди

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Сегодня, 4 декабря, в пятиэтажке Нижневартовска прогремел взрыв, обрушились два этажа.

ЧП случилось в доме на улице Мира. Рухнули второй и третий этажи. Два человека погибли.

— Десяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Еще 52 жильца дома эвакуированы, — сообщил источник ТАСС.

В экстренных службах не исключают, что под завалами могут оставаться люди. На месте ведут поисково-спасательные работы.

Предварительная причина трагедии — взрыв бытового газа в одной из квартир. Как пишет Mash, еще одна версия — детонация самогонного аппарата; известно, что дом не был газифицирован.

По информации «Интерфакса», двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Для эвакуированных обустроили пункт временного размещения.

Наши коллеги из ХМАО собирают всю информацию о ЧП в режиме онлайн.

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