В пятиэтажке Нижневартовска прогремел взрыв, здание обрушилось. Известно о двух погибших

Сегодня, 4 декабря, в пятиэтажке Нижневартовска прогремел взрыв, обрушились два этажа.
ЧП случилось в доме на улице Мира. Рухнули второй и третий этажи. Два человека погибли.
— Десяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Еще 52 жильца дома эвакуированы, — сообщил источник ТАСС.
В экстренных службах не исключают, что под завалами могут оставаться люди. На месте ведут поисково-спасательные работы.
Предварительная причина трагедии — взрыв бытового газа в одной из квартир. Как пишет Mash, еще одна версия — детонация самогонного аппарата; известно, что дом не был газифицирован.
По информации «Интерфакса», двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Для эвакуированных обустроили пункт временного размещения.
Наши коллеги из ХМАО собирают всю информацию о ЧП в режиме онлайн.