«Ощущение, что котенка сбили и забыли»: сибирячка нашла очевидца смертельного ДТП с ее мужем. Что говорят в МВД?

Жительница Новосибирской области Юлия Симак больше трех месяцев добивалась возбуждения уголовного дела после гибели ее супруга Александра под колесами машины. В начале сентября мужчину сбил автомобиль на Ордынском шоссе. После публикации НГС Юлии удалось найти очевидца — рассказываем, как сейчас продвигается дело.
Что говорят вдова и очевидец
Как рассказала Юлия, она неоднократно обращалась в полицию. По словам женщины, очевидцев трагедии ей пришлось искать самой.
— После вашей публикации мне удалось найти очевидца. Информацию о трагедии он рассказал мне и полицейским. Прошло несколько месяцев, но я не понимаю, почему уголовное дело не возбуждали. Такое ощущение, что котенка сбили и забыли. Хочу, чтобы виновный понес наказание, — пояснила Юлия Симак.
Ранее в ГИБДД сообщали, что 3 сентября
— Я ехал со своим дедушкой со стороны города Бердска. Только мы проехали кафе, которое находится недалеко от Ярково, как меня начала обгонять Toyota Land Cruiser Prado серебристого цвета, а этот Land Cruiser прямо по обочине начинает обгонять Toyota Highlander. Тут я заметил, что черный Toyota Highlander сбил человека, который шел по обочине. Как только я это увидел, я сразу остановился. Тот, который сбил, сначала перестроился на свою полосу, потом остановился и подошел к телу, — рассказал НГС Максим.
По словам Максима, на место ДТП сразу вызвали скорую и полицию. Мужчина отметил, что не стал дожидаться, когда приедет неотложка. Так как с ним был пожилой дедушка, он принял решение уехать.
Комментарий полиции
Журналист НГС направил официальный запрос в МВД по Новосибирской области для комментария по данной ситуации.
— Сообщаем, что по факту, изложенному в вашем запросе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дополнительная информация по материалу проверки не может быть представлена в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного производства, — сообщили в пресс-службе МВД по региону.
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