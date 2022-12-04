«Ощущение, что котенка сбили и забыли»: сибирячка нашла очевидца смертельного ДТП с ее мужем. Что говорят в МВД?

— Я ехал со своим дедушкой со стороны города Бердска. Только мы проехали кафе, которое находится недалеко от Ярково, как меня начала обгонять Toyota Land Cruiser Prado серебристого цвета, а этот Land Cruiser прямо по обочине начинает обгонять Toyota Highlander. Тут я заметил, что черный Toyota Highlander сбил человека, который шел по обочине. Как только я это увидел, я сразу остановился. Тот, который сбил, сначала перестроился на свою полосу, потом остановился и подошел к телу, — рассказал НГС Максим.

