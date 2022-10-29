Водитель насмерть сбил пешехода на трассе и скрылся — ГИБДД ищет очевидцев
Пострадавший мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте
Около 9 утра 29 октября на Кемеровской трассе в районе Болотного неизвестный водитель сбил пешехода.
Ведомство ищет свидетелей аварии.
— Обращаем внимание, что автомобиль имеет характерные повреждения передней части: бампер, капот, крыло, лобовое стекло, — подчеркнули в Госавтоинспекции.
Всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, просят обратиться по тел.
В начале октября на улице Пермитина произошел странный инцидент, видео которого публиковал НГС: на нем двое людей затащили в машину лежащего на дороге пешехода. Позже полиция нашла водителя автомобиля.