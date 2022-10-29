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Водитель насмерть сбил пешехода на трассе и скрылся — ГИБДД ищет очевидцев

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте

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Водитель с места происшествия скрылся

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Около 9 утра 29 октября на Кемеровской трассе в районе Болотного неизвестный водитель сбил пешехода.

44-летний мужчина шел по обочине дороги в попутном направлении, когда его сбил неустановленный автомобиль. По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, это предположительно был Honda Crosstour. Пешеход от полученных травм скончался.

Ведомство ищет свидетелей аварии.

— Обращаем внимание, что автомобиль имеет характерные повреждения передней части: бампер, капот, крыло, лобовое стекло, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Всех, кто располагает информацией по неустановленному автомобилю, просят обратиться по тел. 8 (38349) 22–514, 8 (383) 232–42–25, 8 (383) 232–81–39, 8 (383) 232–13–00.

В начале октября на улице Пермитина произошел странный инцидент, видео которого публиковал НГС: на нем двое людей затащили в машину лежащего на дороге пешехода. Позже полиция нашла водителя автомобиля.

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