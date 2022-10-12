Странный инцидент на Пермитина: найден водитель — судьба сбитой женщины неизвестна
Водитель рассказал, почему они затащили пешехода в автомобиль
В Новосибирске нашли водителя, который сбил пешехода в Ленинском районе, а после увез в неизвестном направлении. ДТП произошло 9 октября, и о нем стало известно из-за видео, опубликованного в группе «ЧП Новосибирск». Позже в редакцию НГС обратились еще два свидетеля, которые рассказали, как двое мужчин затащили пешехода в автомобиль и уехали.
— По выявленной публикации в СМИ и в ходе разыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД было установлено, что 9 октября в 20 часов 00 минут
Водитель рассказал полицейским, что после наезда на женщину он и случайный прохожий посадили пострадавшую в автомобиль, чтобы увезти в больницу. По дороге женщина отказалась ехать к врачам, вышла из автомобиля и ушла. Где сейчас находится пострадавшая — неизвестно. В ГИБДД сообщения о пострадавшей в больнице не поступали.
В отношении водителя Lexus LX470 вынесено два определения о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего» и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем место ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».
Ранее НГС рассказывал, как водитель на трассе насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирской области.