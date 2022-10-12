Странный инцидент на Пермитина: найден водитель — судьба сбитой женщины неизвестна

В Новосибирске нашли водителя, который сбил пешехода в Ленинском районе, а после увез в неизвестном направлении. ДТП произошло 9 октября, и о нем стало известно из-за видео, опубликованного в группе «ЧП Новосибирск». Позже в редакцию НГС обратились еще два свидетеля, которые рассказали, как двое мужчин затащили пешехода в автомобиль и уехали.

— По выявленной публикации в СМИ и в ходе разыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД было установлено, что 9 октября в 20 часов 00 минут 56-летний водитель, управляя автомобилем Lexus LX470, двигался по улице Пермитина со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Котовского и в пути следования, напротив дома № 14 по улице Пермитина, совершил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.