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Падение мужчины с высоты в ЖК «Дивногорский» попало на видео

По словам очевидцев, сибиряк сломал обе ноги

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По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Романтиков

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В Новосибирске в ЖК «Дивногорский» днем 1 декабря мужчина сорвался с высоты, когда пытался спуститься через балкон по веревке с пятого этажа. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном гражданине с травмами. Предположительно, мужчина упал с одного из этажей дома на улице Романтиков. Обстоятельства падения устанавливаются сотрудниками полиции, проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе МВД по НСО.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в доме № 4 по улице Романтиков.

— Мужчина выпал из окна примерно в 16:30. Когда вышла из дома, то рядом с ним стоял сотрудник полиции. Вроде как у мужчины перелом обеих ног, — рассказала читательница НГС.

В конце ноября в Северо-Чемском жилмассиве под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины. По словам очевидцев, тело обнаружили на улице Герцена.

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