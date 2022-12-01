Падение мужчины с высоты в ЖК «Дивногорский» попало на видео

В Новосибирске в ЖК «Дивногорский» днем 1 декабря мужчина сорвался с высоты, когда пытался спуститься через балкон по веревке с пятого этажа. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.
— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном гражданине с травмами. Предположительно, мужчина упал с одного из этажей дома на улице Романтиков. Обстоятельства падения устанавливаются сотрудниками полиции, проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе МВД по НСО.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в доме
— Мужчина выпал из окна примерно в 16:30. Когда вышла из дома, то рядом с ним стоял сотрудник полиции. Вроде как у мужчины перелом обеих ног, — рассказала читательница НГС.
В конце ноября в Северо-Чемском жилмассиве под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины. По словам очевидцев, тело обнаружили на улице Герцена.