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Капот Porsche искорежен: последствия ДТП с фурой и двумя легковыми машинами попали на видео

Тройная авария произошла в Кировском районе

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Авария произошла днем

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Сегодня, 29 ноября, в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев произошло тройное ДТП.

По словам Владислава, читателя НГС, сначала фура въехала в автомобиль Porsche, после чего Porsche врезался в бок машины Land Rover. На кадрах видно, что капот Porsche полностью искорежен.

На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не прокомментировали ДТП.

UPD.

— На данный момент заявка по ДТП в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску не поступала, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера на Октябрьском мосту почти полностью парализовало движение из-за лобового ДТП.

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