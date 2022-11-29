Капот Porsche искорежен: последствия ДТП с фурой и двумя легковыми машинами попали на видео

Сегодня, 29 ноября, в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев произошло тройное ДТП.
По словам Владислава, читателя НГС, сначала фура въехала в автомобиль Porsche, после чего Porsche врезался в бок машины Land Rover. На кадрах видно, что капот Porsche полностью искорежен.
На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не прокомментировали ДТП.
UPD.
— На данный момент заявка по ДТП в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску не поступала, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вчера на Октябрьском мосту почти полностью парализовало движение из-за лобового ДТП.