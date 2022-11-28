Пробка 5 километров: Октябрьский мост встал из-за жесткого лобового ДТП

На Октябрьском мосту в Новосибирске почти полностью парализовало движение сегодня,
Пользователи сервиса 2ГИС сообщают, что всему виной лобовое ДТП нескольких машин. Один из седанов получил серьезные повреждения.
Общая длина пробки составила более 5 километров. С каждой стороны до места ДТП — около 2,5 километра.
В ГИБДД Новосибирска пообещали уточнить информацию о ДТП.
В Новосибирске утро понедельника, 14 ноября, для многих водителей и пассажиров началось с пробок. На улице Большевистской затор около 7 километров.