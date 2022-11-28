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Пробка 5 километров: Октябрьский мост встал из-за жесткого лобового ДТП

Авария почти полностью перекрыла движение

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Общая длина пробки составила более 5 километров

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На Октябрьском мосту в Новосибирске почти полностью парализовало движение сегодня, 28 ноября, днем. Проехать тяжело в обе стороны.

Пользователи сервиса 2ГИС сообщают, что всему виной лобовое ДТП нескольких машин. Один из седанов получил серьезные повреждения.

Общая длина пробки составила более 5 километров. С каждой стороны до места ДТП — около 2,5 километра.

Авария произошла во второй половине дня

Авария произошла во второй половине дня

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Пользователи 2ГИС выкладывают фото ДТП

Пользователи 2ГИС выкладывают фото ДТП

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С каждой стороны пробка растянулась на 2,5 километра

С каждой стороны пробка растянулась на 2,5 километра

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В ГИБДД Новосибирска пообещали уточнить информацию о ДТП.

В Новосибирске утро понедельника, 14 ноября, для многих водителей и пассажиров началось с пробок. На улице Большевистской затор около 7 километров.

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