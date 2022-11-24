Пожарные приехали тушить машину во двор: в это время другой водитель решил перепарковаться и переехал шланг — видео

Машина загорелась на парковке во дворе на улице Шевченко, 33 сегодня, 24 ноября, ночью. Видео происшествия было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск». У автомобиля горел капот, и до прибытия пожарных прохожие пытались потушить пламя снегом.
Один из владельцев машины, рядом стоящей с пожаром, быстро отъехал от места происшествия — решил перепарковать автомобиль. К тому времени пожарные уже прибыли на место и развернули рукав. В итоге водитель, перепарковывая машину, на него наехал, причем несколько раз. Это попало на видео очевидцев.
Редакция НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее в Новосибирске в микрорайоне Матвеевка на ходу вспыхнул автомобиль Mercedes-Benz.