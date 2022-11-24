20idei
СЕЙЧАС -26°С
Пробки 3/10
usd 60.50
eur 62.28
Тема дняМашина вспыхнула во дворе
Все новости
Все новости

Пожарные приехали тушить машину во двор: в это время другой водитель решил перепарковаться и переехал шланг — видео

Очевидцы пытались тушить машину самостоятельно до прибытия спасателей

1 254

Люди пытались потушить машину снегом

Поделиться

Машина загорелась на парковке во дворе на улице Шевченко, 33 сегодня, 24 ноября, ночью. Видео происшествия было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск». У автомобиля горел капот, и до прибытия пожарных прохожие пытались потушить пламя снегом.

Один из владельцев машины, рядом стоящей с пожаром, быстро отъехал от места происшествия — решил перепарковать автомобиль. К тому времени пожарные уже прибыли на место и развернули рукав. В итоге водитель, перепарковывая машину, на него наехал, причем несколько раз. Это попало на видео очевидцев.

Редакция НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске в микрорайоне Матвеевка на ходу вспыхнул автомобиль Mercedes-Benz.

По теме

ДворЗагорелась машинаПожарПожарные
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2