Автоинспекторы нашли водителя, который сбил 9-летнего мальчика около школы на Красном проспекте и скрылся

Сотрудники ГИБДД по Новосибирску нашли водителя, который скрылся после того, как сбил 9-летнего мальчика на «зебре» около школы на Красном проспекте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, виновником аварии оказался 35-летний мужчина, который управлял автомобилем Hyundai Solaris.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам», что влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.