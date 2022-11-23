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Автоинспекторы нашли водителя, который сбил 9-летнего мальчика около школы на Красном проспекте и скрылся

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Изначально водитель скрылся с места аварии

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Сотрудники ГИБДД по Новосибирску нашли водителя, который скрылся после того, как сбил 9-летнего мальчика на «зебре» около школы на Красном проспекте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, виновником аварии оказался 35-летний мужчина, который управлял автомобилем Hyundai Solaris.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам», что влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Кроме того, вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

По данному обвинению водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Сегодня под Искитимом перевернулся рейсовый автобус, в салоне находилось 7 человек, несколько пассажиров пострадали.

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