Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом

Рейсовый автобус Искитим-Степной перевернулся сегодня, 23 ноября, на 117 километре автодороги К-29 — Березовка. В его салоне находилось 7 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Новосибирской области, которая начала проверку по факту инцидента.

По неизвестной пока причине ПАЗ вылетел с дороги и перевернулся. Несколько пассажиров пострадали, им была оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни пострадавших нет.