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Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом

По факту аварии прокуратура начала собственную проверку

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В салоне автобуса находились 7 пассажиров

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Рейсовый автобус Искитим-Степной перевернулся сегодня, 23 ноября, на 117 километре автодороги К-29 — Березовка. В его салоне находилось 7 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Новосибирской области, которая начала проверку по факту инцидента.

По неизвестной пока причине ПАЗ вылетел с дороги и перевернулся. Несколько пассажиров пострадали, им была оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни пострадавших нет.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей, — говорится в сообщении ведомства.

Теперь надзорное ведомство собирается проверить, насколько безопасно ездить с таким перевозчиком

Теперь надзорное ведомство собирается проверить, насколько безопасно ездить с таким перевозчиком

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Ранее НГС писал, что прокуратура заставила полицейских возбудить дело о ДТП с машиной скорой помощи.

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