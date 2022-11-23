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Прокуратура заставила полицию возбудить уголовное дело после аварии со скорой помощью в Новосибирске

По информации полицейских, предполагаемый виновник аварии был пьян

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От удара спецавтомобиль перевернулся

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Сегодня, 23 ноября 2022 года, полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью в Новосибирске. Начать расследование потребовала прокуратура Новосибирской области.

Авария произошла 30 октября 2022 года около 4 часов утра на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Как выяснили полицейские, 25-летний водитель «Тойоты-Короллы-Филдер» проехал перекресток на красный свет и на полной скорости врезался в бок микроавтобуса скорой помощи. От удара спецавтомобиль перевернулся, а иномарка врезалась в дерево, находившиеся в скорой медики получили различные травмы. Также пострадали водитель и пассажир «Тойоты».

По информации полицейских, виновник аварии был сильно пьян

По информации полицейских, виновник аварии был сильно пьян

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По данным ГИБДД, предполагаемый виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водительские права он получил в 2021 году, ранее судим не был. Автоинспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В течение следующих трех недель полицейские проводили доследственную проверку, а потом разбирательство взяло на контроль надзорное ведомство:

— По требованию прокуратуры города Новосибирска следователем органов внутренних дел в отношении водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), — рассказал старший помощник во взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов.

Ранее в областном следственном управлении СК решили забрать материалы из полиции и расследовать дело самостоятельно.

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