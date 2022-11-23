Прокуратура заставила полицию возбудить уголовное дело после аварии со скорой помощью в Новосибирске

Сегодня, 23 ноября 2022 года, полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью в Новосибирске. Начать расследование потребовала прокуратура Новосибирской области.



Авария произошла 30 октября 2022 года около 4 часов утра на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Как выяснили полицейские, 25-летний водитель «Тойоты-Короллы-Филдер» проехал перекресток на красный свет и на полной скорости врезался в бок микроавтобуса скорой помощи. От удара спецавтомобиль перевернулся, а иномарка врезалась в дерево, находившиеся в скорой медики получили различные травмы. Также пострадали водитель и пассажир «Тойоты».