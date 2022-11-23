Прокуратура заставила полицию возбудить уголовное дело после аварии со скорой помощью в Новосибирске

Сегодня, 23 ноября 2022 года, полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью в Новосибирске. Начать расследование потребовала прокуратура Новосибирской области.
Авария произошла 30 октября 2022 года около 4 часов утра на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Как выяснили полицейские,
По данным ГИБДД, предполагаемый виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водительские права он получил в 2021 году, ранее судим не был. Автоинспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.
В течение следующих трех недель полицейские проводили доследственную проверку, а потом разбирательство взяло на контроль надзорное ведомство:
— По требованию прокуратуры города Новосибирска следователем органов внутренних дел в отношении водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Ранее в областном следственном управлении СК решили забрать материалы из полиции и расследовать дело самостоятельно.