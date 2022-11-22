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В розыск объявлен водитель, который сбил 9-летнего мальчика около школы в Новосибирске

Мальчика доставили в больницу после ДТП

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Мальчик переходил дорогу по «зебре»

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Сотрудники ГИБДД по Новосибирску разыскивают водителя, который сбил 9-летнего мальчика около школы на Красном проспекте. После ДТП мальчика доставили в больницу, а водитель скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел сегодня, 22 ноября, в 13:40 на территории Калининского района около школы на улице Красный проспект, 320/1. Школьник 9 лет переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, в этот момент неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил ребенка.

— В результате ДТП пострадал пешеход мальчик 2013 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель скрылся с места ДТП

Водитель скрылся с места ДТП

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На месте аварии работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о ДТП или автомобиле, обратиться по телефонам 232-23-21, 232-23-51, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску.

9 ноября в Искитиме в микрорайоне Подгорном на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилист сбил 2-летнюю девочку с мамой и сестрой. Пешеходы погибли после ДТП, а водителя отправили под домашний арест.

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