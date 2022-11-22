В розыск объявлен водитель, который сбил 9-летнего мальчика около школы в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД по Новосибирску разыскивают водителя, который сбил
Инцидент произошел сегодня, 22 ноября, в 13:40 на территории Калининского района около школы на улице Красный проспект, 320/1. Школьник 9 лет переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, в этот момент неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил ребенка.
— В результате ДТП пострадал пешеход мальчик 2013 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
На месте аварии работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о ДТП или автомобиле, обратиться по телефонам
9 ноября в Искитиме в микрорайоне Подгорном на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилист сбил