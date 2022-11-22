Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде

Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Волгограда, изменить маршрут пришлось из-за сильного тумана.
— Командиром воздушного судна авиакомпании «Сибирь» было принято решение приземлиться на запасной аэродром аэропорта «Саратов» из-за сложных метеоусловий в Волгограде, — пояснили в аэропорту.
Как отметили в аэропорту, пассажиров в Волгоград доставили на автобусах.
Ранее самолет из Новосибирска вылетел в Норильск и вернулся обратно. Взлетно-посадочная полоса оказалась покрыта льдом.