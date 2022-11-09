Самолет из Новосибирска вылетел в Норильск и вернулся обратно — что произошло
Более 120 пассажиров воздушного судна разместили в гостинице
9 ноября самолет авиакомпании
По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», 9 ноября из Новосибирска в Норильск был назначен вылет рейса
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу компании
— При подлете к Норильску экипаж получил от диспетчеров информацию, что взлетно-посадочная полоса покрыта льдом. По правилам производителя
В компании отметили, что во время ожидания вылета пассажирам самолета предоставлялось горячее питание и напитки, однако состояние взлетно-посадочной полосы не улучшилось, в связи с чем рейс перенаправили в Новосибирск.
— Вылет в Норильск запланирован на утро 10 ноября по местному времени на
По факту произошедшего Новосибирской и Норильской транспортными прокуратурами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, более 120 пассажиров рейса разместили в гостинице.
В конце октября самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, прервал свой полет и приземлился в аэропорту Якутска. Пассажиру рейса стало плохо.