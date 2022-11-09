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Самолет из Новосибирска вылетел в Норильск и вернулся обратно — что произошло

Более 120 пассажиров воздушного судна разместили в гостинице

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Взлетно-посадочная полоса в Норильске была покрыта льдом

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9 ноября самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпании «Сибирь») не смог приземлиться в пункте назначения и вернулся на аэродром вылета — в Новосибирск. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно следовало по маршруту Новосибирск — Норильск.

По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», 9 ноября из Новосибирска в Норильск был назначен вылет рейса S7 5303. Самолет должен был отправиться из столицы Сибири в 5 часов 10 минут и прибыть в Норильск в 8 часов утра. Воздушное судно не долетело до пункта назначения и приземлилось в Игарке, после чего отправилось обратно. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет вернулся на аэродром вылета около 16 часов.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу компании S7 Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию.

— При подлете к Норильску экипаж получил от диспетчеров информацию, что взлетно-посадочная полоса покрыта льдом. По правилам производителя Airbus A320, выполнять посадку на ВПП, покрытую льдом более чем на 25%, нельзя. Соблюдая требования безопасности, экипаж принял решение сесть на запасном аэродроме — в Игарке, — сообщили в пресс-службе организации.

В компании отметили, что во время ожидания вылета пассажирам самолета предоставлялось горячее питание и напитки, однако состояние взлетно-посадочной полосы не улучшилось, в связи с чем рейс перенаправили в Новосибирск.

— Вылет в Норильск запланирован на утро 10 ноября по местному времени на Boeing 737, пассажиров разместили в гостиницах города и предоставили трансфер, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании.

По факту произошедшего Новосибирской и Норильской транспортными прокуратурами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, более 120 пассажиров рейса разместили в гостинице.

В конце октября самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, прервал свой полет и приземлился в аэропорту Якутска. Пассажиру рейса стало плохо.

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S7СамолетТранспортная прокуратура
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