Самолет из Новосибирска вылетел в Норильск и вернулся обратно — что произошло

9 ноября самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпании «Сибирь») не смог приземлиться в пункте назначения и вернулся на аэродром вылета — в Новосибирск. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно следовало по маршруту Новосибирск — Норильск.

По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», 9 ноября из Новосибирска в Норильск был назначен вылет рейса S7 5303 . Самолет должен был отправиться из столицы Сибири в 5 часов 10 минут и прибыть в Норильск в 8 часов утра. Воздушное судно не долетело до пункта назначения и приземлилось в Игарке, после чего отправилось обратно. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет вернулся на аэродром вылета около 16 часов.