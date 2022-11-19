Мужчина устроил дебош на борту самолета — авиалайнер вынужденно посадили в Новосибирске

В Новосибирске следователи на транспорте проводят проверку в отношении жителя Иркутской области, который 19 ноября устроил дебош на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву. Из-за этого авиалайнер вынуждено совершил посадку в Новосибирске.
— Предварительно установлено, что 19 ноября находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно, — сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.
После посадки мужчину передали сотрудникам полиции. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.
В июле за дебош на борту до Магадана осудили 36-летнего новосибирца. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.