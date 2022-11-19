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Тема дняМужчина устроил дебош на борту самолета
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Мужчина устроил дебош на борту самолета — авиалайнер вынужденно посадили в Новосибирске

После посадки нетрезвого пассажира передали сотрудникам полиции

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения грубо выражался на персонал самолета

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В Новосибирске следователи на транспорте проводят проверку в отношении жителя Иркутской области, который 19 ноября устроил дебош на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву. Из-за этого авиалайнер вынуждено совершил посадку в Новосибирске.

— Предварительно установлено, что 19 ноября находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения житель Иркутской области грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала, при этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вел себя неадекватно, — сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.

После посадки мужчину передали сотрудникам полиции. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.

В июле за дебош на борту до Магадана осудили 36-летнего новосибирца. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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