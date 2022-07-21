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Новосибирцу вынесли приговор за дебош на борту самолета до Магадана

Мужчину судили по статье за хулиганство на борту

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Мужчина вел себя агрессивно на борту самолета

Мужчина вел себя агрессивно на борту самолета

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36-летнего новосибирца осудили в Магадане за дебош на борту самолета. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

— По данным следствия и суда, в сентябре 2021 года подсудимый, находясь на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Магадан, вел себя агрессивно, мешал обслуживающему персоналу, курил, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, создавая угрозу безопасности полета, — говорится в сообщении пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчину признали виновным по статье за хулиганство на воздушном транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

В начале июля в Новосибирске пьяного пассажира сняли с рейса Новосибирск — Магадан. Мужчина мешал работе экипажа.

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