Новосибирцу вынесли приговор за дебош на борту самолета до Магадана
Мужчину судили по статье за хулиганство на борту
36-летнего новосибирца осудили в Магадане за дебош на борту самолета. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
— По данным следствия и суда, в сентябре 2021 года подсудимый, находясь на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Магадан, вел себя агрессивно, мешал обслуживающему персоналу, курил, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, создавая угрозу безопасности полета, — говорится в сообщении пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Мужчину признали виновным по статье за хулиганство на воздушном транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
В начале июля в Новосибирске пьяного пассажира сняли с рейса Новосибирск — Магадан. Мужчина мешал работе экипажа.