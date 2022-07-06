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Пьяного пассажира сняли с рейса Новосибирск — Магадан

Мужчина мешал работе экипажа

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На мужчину составили протокол

На мужчину составили протокол

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В новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники полиции задержали мужчину, который мешал экипажу самолета до Магадана. В пресс-службе аэропорта корреспонденту НГС сообщили, что инцидент произошел сегодня, 6 июля.

— Мужчина во время движения самолета по взлетной полосе начал выражаться нецензурной бранью и мешать работе членов экипажа. Полицейские задержали нарушителя и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии опьянения, — говорится в сообщении ГУ МВД России.

Полицейские получили сигнал от представителя авиакомпании и прибыли к самолету. Они задержали ранее судимого жителя Бурятии. В отношении мужчины составили протокол по статье за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

В мае пьяного пассажира сняли с рейса из Петропавловска-Камчатского до Новосибирска. Он хамил экипажу и неуважительно относился к попутчикам.

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