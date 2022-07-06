Пьяного пассажира сняли с рейса
Новосибирск — Магадан
Мужчина мешал работе экипажа
В новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники полиции задержали мужчину, который мешал экипажу самолета до Магадана. В пресс-службе аэропорта корреспонденту НГС сообщили, что инцидент произошел сегодня,
— Мужчина во время движения самолета по взлетной полосе начал выражаться нецензурной бранью и мешать работе членов экипажа. Полицейские задержали нарушителя и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии опьянения, — говорится в сообщении ГУ МВД России.
Полицейские получили сигнал от представителя авиакомпании и прибыли к самолету. Они задержали ранее судимого жителя Бурятии. В отношении мужчины составили протокол по статье за мелкое хулиганство (
В мае пьяного пассажира сняли с рейса из Петропавловска-Камчатского до Новосибирска. Он хамил экипажу и неуважительно относился к попутчикам.