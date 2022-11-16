В МИД Польши заявили, что упавшие на территории страны ракеты — «российского производства». В РФ говорят о провокации

Накануне, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории страны упали две ракеты, двое человек погибли. Позже в МИД Польши заявили, что на востоке страны взорвалась «ракета российского производства». РФ эту информацию опровергает. Собираем главное о происшествии на данный момент.
Реакция Польши и других стран
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки созвал встречу комитета совета министров по безопасности. Также страна пригласила международных экспертов для расследования инцидента;
- Минобороны США не подтвердило сообщения о падении российских ракет на востоке Польши. Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сообщил, что не хочет спекулировать на предположениях;
- Франция, Великобритания, Литва и Словакия заявили, что намерены провести консультации в связи с инцидентом;
- Североатлантический альянс сообщил о планах провести заседание в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга
16 ноября;
- МИД Польши заявило, что на востоке страны упала «ракета российского производства». Ведомство вызвало посла РФ в республике Сергея Андреева;
- наряду с этим президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна не имеет точных данных о том, кто выпустил ракеты. Также он назвал произошедшее «единичным случаем» и сказал, что ничего не указывает на то, что подобное может повториться.
Реакция России
- В Минобороны РФ заявили, что информация о падении «российских» ракет на территории страны — провокация «в целях эскалации обстановки».
— Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось, — сообщили в ведомстве.
- Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что не обладает информацией о происшествии в Польше.