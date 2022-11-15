Возле ТЦ «Горский» в Новосибирске произошло массовое ДТП

Сегодня ночью около торгового центра «Горский» на улице Немировича-Данченко, 142 в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в группе « АСТ-54 » в социальной сети «ВКонтакте».



Как сообщили в паблике, в аварии пострадали серый ВАЗ-2109, серый седан Peugeot, белый седан KIA, а также автомобиль виновника ДТП. По данным группы, виновник аварии покинул место происшествия.