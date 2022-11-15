20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 60.40
eur 62.16
Тема дняМассовая авария возле ТЦ
Все новости
Все новости

Возле ТЦ «Горский» в Новосибирске произошло массовое ДТП

В аварии пострадали четыре автомобиля

1 217
ds

По данным паблика «АСТ-54», виновник скрылся с места ДТП

Поделиться

Сегодня ночью около торгового центра «Горский» на улице Немировича-Данченко, 142 в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в паблике, в аварии пострадали серый ВАЗ-2109, серый седан Peugeot, белый седан KIA, а также автомобиль виновника ДТП. По данным группы, виновник аварии покинул место происшествия.

Владелец автомобиля Peugeot сообщил в комментариях под постом, что его машина и ВАЗ-2109 стояли на парковке, а ДТП произошло между KIA и другим автомобилем.

Недавно в Ленинском районе произошла смертельная авария. Маршрутка № 18 столкнулась с иномаркой Toyota Corolla.

По теме

АварияМассовое ДТПТорговый центр
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2