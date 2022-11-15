Военкомат не видел разницы между бронью и отсрочкой: как 23 заводчанина выиграли суд по мобилизации

В Башкирии 23 сотрудника Белорецкого металлургического комбината (БМК) через суд оспорили мобилизацию. Их адвокат Александр Нетесов рассказал UFA1.RU, что на этом история не закончилась. Скоро состоится заседание по другим мобилизованным работникам. Военкомат Башкирии с положением дел не согласен. Тем не менее пока судья на стороне сотрудников предприятия. Рассказываем, как юрист выиграл суд.
Как проходило заседание
Работников БМК мобилизовали еще 25 сентября. В решениях Белорецкого районного суда (копии документов имеются в распоряжении редакции UFA1.RU. — Прим. ред.) говорится, что комбинат относится к оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Сотрудникам таких предприятий полагается отсрочка от призыва на службу, потому что они выполняют гособоронный заказ.
Согласно пункту 9 Указа президента
Иски подавались против председателя призывной комиссии Андрея Иванюты, который по совместительству является главой Белорецкого района, военного комиссара Белорецка Айбулата Давлетбердина и военкома Башкирии Михаила Блажевича. Однако, как сообщается в решении суда, на заседание они не пришли. Были только представитель военкомата Башкирии и Михаила Блажевича.
Сами мобилизованные тоже не могли участвовать в суде, потому что были на боевом слаживании. Их представлял адвокат Нетесов. Также пришли представители меткомбината и белорецкой прокуратуры. Они поддержали требования заводчан.
Представитель военкомата утверждала на суде, что во время мобилизации предприятие не оформило бронирование на сотрудников. Поскольку они состояли на общем воинском учете и оснований для отсрочки у них не было, им отправили повестки.
В БМК же объяснили, что 23 сентября комбинат оповестил белорецкий военкомат, что их работников не могут забрать на службу, потому что предприятие входит в ОПК. Тем не менее
«Слабая подготовка военкомата»
Представитель мобилизованных рассказал UFA1.RU, что военкомат должен провести призывную комиссию, а после ее председатель обязан сообщить об итогах тем, кого призвали. В случае с сотрудниками БМК, как решил суд, этой процедуры не было. По словам Нетесова, им просто дали повестки и практически сразу отправили на призывной пункт. Так, работники отбыли на службу
— Мобилизованные должны призываться на основании решения мобилизационной комиссии. Заседание комиссии должно фиксироваться протоколом с указанием даты и времени. Мобилизационная комиссия не проводилась, решение комиссии было заочным, даже не заочное, а вообще никакое. Это в суде было доказано, — рассказал Александр Нетесов.
Юрист также был удивлен тем, что военкомат не понимал разницы между понятиями «бронирование» и «отсрочка работающих в организациях ОПК». Представитель военкомата говорил, что Белорецкий металлургический комбинат не оформил бронь на сотрудников, но она им не нужна. Им положена именно отсрочка, потому что они работают на предприятии ОПК.
— У военкомата была слабая юридическая подготовка. По сути, у нас военкомат не знал, что есть понятие «бронь» и понятие «отсрочка», предоставляемая в рамках
Бронирование полагается сотрудникам системообразующих отраслей (специалисты сферы IT-технологий, российских операторов связи, сферы информации и связи, федеральных СМИ, финансовых организаций), а также студентам учебных заведений. Отсрочка, согласно пункту 9 Указа президента
Поскольку работникам организаций ОПК, к которым относится металлургический комбинат, положена отсрочка, суд решил отменить решение призывной комиссии о мобилизации 23 сотрудников предприятия. Александр Нетесов добавил, что 7 ноября суд принял решение вернуть со СВО еще одного заводчанина (информация об этом имеется в картотеке Белорецкого межрайонного суда. — Прим. ред.). Теперь их 24. Также, по словам Нетесова, в ближайшее время состоится заседание по еще 6 мобилизованным работникам БМК. Адвокат отметил, что это первое выигранное дело по мобилизованным работникам оборонно-промышленного комплекса.
В пресс-службе Белорецкого межрайонного суда сообщили, что военкомат Башкирии не согласен с решением и обжалует его в Верховном суде республики. UFA1.RU обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу военкомата республики.
Один из работников БМК Шамиль рассказал, что, несмотря на отсрочку, не скрывался от призыва. Получив повестку, он сразу же отправился в мобилизационный пункт. На боевом слаживании сотрудник комбината провел месяц. Труднее всего ему далось расставание с семьей.
— Тяжелой была разлука с близкими. У меня жена, трое детей, — поделился Шамиль с UFA1.RU.
«Сказал, что я предатель, и избил»
Еще один мобилизованный Илья сообщил, что мыслей об уклонении от мобилизации у него тоже не возникало. Также он считает, что, выполняя оборонные заказы, сотрудники комбината играют не менее важную роль, чем военнослужащие.
Однако Илье повезло меньше, чем другим работникам БМК. После возвращения со службы на него напал сосед. Он избил его прямо на улице, называя предателем, и заснял это на видео. При этом сам нападавший не служил в армии и не был мобилизован. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
Илья рассказал UFA1.RU, что с нападавшим у него прежде были нормальные соседские отношения, но всё неожиданно изменилось, когда тот узнал об отсрочке от мобилизации.
29 октября примерно в 23:30 Илья был дома со своей семьей. Ему позвонил сосед и попросил выйти на улицу. Илья говорит, что и предположить не мог, что сосед без разговоров начнет его избивать.
— Он позвонил и спросил: «Ты приехал?» Я сказал, что приехал, вернули меня. «Айда, выйдем, покурим». Я вышел без задней мысли, мы никогда не конфликтовали, — вспоминает Илья.
С его слов, сосед поздоровался и тут же ударил головой в переносицу товарища. Потом он бил его кулаками в лицо. Илья упал и потерял сознание, а напавший начал его поднимать и снимать на видео. Он предполагает, что сосед был пьян.
— У меня всё помутнело. Когда он меня поднимал, я в себя приходить начал. Он на видео снимал, говорил, что я предатель: «Все уехали, а ты, предатель, вернулся домой». Я ему слова не успел сказать, — рассказал пострадавший.
Затем, как он сообщил, сосед сел в машину и уехал. Сам Илья зашел домой, его жена вызвала скорую, а уже медики сообщили о произошедшем полиции. Илья написал заявление о нападении. По его словам, у него сломан нос и легкое сотрясение.
— Соседа я сейчас не вижу, — рассказал Илья. — Его машина периодически уезжает, приезжает, но я не вижу, кто на ней ездит. Я дома, я только [хожу] до больницы и до дома, на улицу не выхожу.
Его адвокат Александр Нетесов сообщил UFA1.RU, что нападавшего зовут Руслан. По словам юриста, следователи МВД в ближайшее время возбудят уголовное дело. Он полагает, что материалы могут быть переданы в Следственный комитет.
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— Скорее всего, дело будет передаваться в Следственный комитет по квалификации «экстремизм». Речь идет не о бытовом конфликте или личной неприязни, потому что личной неприязни нет и не было. В данном случае деяние было совершено с умыслом, с последствиями — публикацией в СМИ и соцсетях, и призывом к последующим активным действиям по иным лицам, которые вернулись, — объяснил юрист.