Военкомат не видел разницы между бронью и отсрочкой: как 23 заводчанина выиграли суд по мобилизации

В пресс-службе Белорецкого межрайонного суда сообщили, что военкомат Башкирии не согласен с решением и обжалует его в Верховном суде республики. UFA1.RU обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу военкомата республики.

Один из работников БМК Шамиль рассказал, что, несмотря на отсрочку, не скрывался от призыва. Получив повестку, он сразу же отправился в мобилизационный пункт. На боевом слаживании сотрудник комбината провел месяц. Труднее всего ему далось расставание с семьей.



— Тяжелой была разлука с близкими. У меня жена, трое детей, — поделился Шамиль с UFA1.RU.

«Сказал, что я предатель, и избил»

Еще один мобилизованный Илья сообщил, что мыслей об уклонении от мобилизации у него тоже не возникало. Также он считает, что, выполняя оборонные заказы, сотрудники комбината играют не менее важную роль, чем военнослужащие.

Однако Илье повезло меньше, чем другим работникам БМК. После возвращения со службы на него напал сосед. Он избил его прямо на улице, называя предателем, и заснял это на видео. При этом сам нападавший не служил в армии и не был мобилизован. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.