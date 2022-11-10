«Такой цирк устраивают на весь Новосибирск»: найдена 15-летняя девочка, которую искали с конца октября

— Они прекрасно знают, что и как у меня. Это им меня нежалко, когда они такой цирк устраивают на весь Новосибирск. Месяц прошёл, они чё-то спохватились только сейчас, так еще и, скорее всего, школа. А вы знать не знаете, почему я не дома и что там происходит. Не надо покрывать родителей, — ответила в комментариях девочка.

Отец ребенка также написал в НГС после публикации новости и поисках. Он сообщил, что семья подавала заявление в полицию, но рассказывать про дочь или про пропажу, отказался.