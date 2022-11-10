«Такой цирк устраивают на весь Новосибирск»: найдена
15-летняя девочка, которую искали с конца октября
На горячую линию к волонтерам поступала информация о возможном месте нахождения ребенка
Девочку, которую искали с 28 октября в Новосибирске, нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
— Мы получили сообщение от родных, что девочка нашлась. Подробностей нет. Но ранее мы передавали полиции несколько свидетельств, которые пришли к нам на горячую линию и на телефон инфорга, о возможном месте ее пребывания, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
В группе «АСТ-54» под постом о поисках подростка с аккаунта девочки была сделана запись. Она сообщила, что не терялась и с родными на связи.
— Они прекрасно знают, что и как у меня. Это им меня нежалко, когда они такой цирк устраивают на весь Новосибирск. Месяц прошёл, они чё-то спохватились только сейчас, так еще и, скорее всего, школа. А вы знать не знаете, почему я не дома и что там происходит. Не надо покрывать родителей, — ответила в комментариях девочка.
Отец ребенка также написал в НГС после публикации новости и поисках. Он сообщил, что семья подавала заявление в полицию, но рассказывать про дочь или про пропажу, отказался.
— Она не уходила к подруге, заявление в полицию было давным-давно подано, а не вчера! Ваша статья делает из нас плохих родителей, а многие в это верят. Общественность не знает о нашем обращении в полицию и ругает нас, — побеспокоился о своей репутации отец девочки.
В МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление было подано.
Иркутские следователи с 2020 года ищут исчезнувших отца и сына. Летом этого года мужчина с ребенком обращался в новосибирские клиники.