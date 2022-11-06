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Задержали водителя, который сбил 14-летнего подростка и уехал с места ДТП в Ленинском районе

Его собираются привлечь за оставление места ДТП

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Задержали водителя сегодня утром

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В Новосибирске 6 ноября задержали водителя Honda CR-V, который в субботу наехал на 14-летнего подростка на улице Бийской в Ленинском районе. Фото с задержания появилось в группе «ВКонтакте» «АСТ-54».

— Сегодня в ходе разыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции города Новосибирска был задержан водитель автомобиля Honda CR-V — 68-летний мужчина. Сотрудниками Госавтоинспекции вынесено постановление о возбуждении административного расследования по факту ДТП, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Как уточнили в пресс-службе, в отношении водителя вынесено определение о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». По этой статье водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или вынести административный арест на срок до пятнадцати суток.

Подростка в результате ДТП доставили в больницу с травмами.

В конце октября депутат Сергей Мамонтов переехал 6-летнего мальчика в Татарске и уехал с места ДТП. Водитель явился в отдел полиции только после объявления машины в розыск.

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