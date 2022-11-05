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Депутат переехал ребенка

Переехал 6-летнего ребенка: петиция о привлечении депутата к ответственности собрала 70 тысяч подписей

Создатель петиции хочет, чтобы мужчина не остался безнаказанным

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ДТП произошло 30 октября

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Петиция о привлечении к ответственности депутата из Татарска Новосибирской области Сергея Мамонтова, который переехал 6-летнего мальчика, собрала более 70 тысяч подписей. Коллективная просьба появилась на сайте change.org.

— Подпишите петицию и потребуйте вместе со мной привлечь к ответственности депутата Мамонтова и наказать его по всей строгости закона, — сообщается в описании петиции.

Петиция появилась на сайте 6 дней назад

Петиция появилась на сайте 6 дней назад

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На момент публикации петиция о привлечении к ответственности депутата собрала 70 144 подписи.

ДТП произошло 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. Кадры происшествия попали на видео и были опубликованы в группе «АСТ-54», на них видно, как иномарка сбивает 6-летнего мальчика и переезжает его. После из машины вышел мужчина, который встал около ребенка, потом вернулся в машину и уехал.

Мальчик находится в областной больнице Новосибирска, его перевели из реанимации в обычную палату, а депутата Сергея Мамонтова исключили из партии «Единая Россия» 31 октября.

Суд с участием Татарского межрайонного прокурора рассмотрел первое административное дело против депутата — по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), он получил 11 суток ареста. Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Мы разобрали ДТП с экспертом, чтобы понять, почему депутат не увидел ребенка, а на новом RAV4 не сработала система автоторможения.

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