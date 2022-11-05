Переехал 6-летнего ребенка: петиция о привлечении депутата к ответственности собрала 70 тысяч подписей

Петиция о привлечении к ответственности депутата из Татарска Новосибирской области Сергея Мамонтова, который переехал 6-летнего мальчика, собрала более 70 тысяч подписей. Коллективная просьба появилась на сайте change.org.



— Подпишите петицию и потребуйте вместе со мной привлечь к ответственности депутата Мамонтова и наказать его по всей строгости закона, — сообщается в описании петиции.