Переехал
6-летнего ребенка: петиция о привлечении депутата к ответственности собрала 70 тысяч подписей
Создатель петиции хочет, чтобы мужчина не остался безнаказанным
Петиция о привлечении к ответственности депутата из Татарска Новосибирской области Сергея Мамонтова, который переехал
— Подпишите петицию и потребуйте вместе со мной привлечь к ответственности депутата Мамонтова и наказать его по всей строгости закона, — сообщается в описании петиции.
На момент публикации петиция о привлечении к ответственности депутата собрала
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