Почему депутат не увидел ребенка, а на новом RAV4 не сработала система автоторможения — разбор трагического ДТП
Сегодня займемся подробным разбором нашумевшего ДТП в Татарске Новосибирской области, где местный депутат сбил 6-летнего мальчика.
Видеозапись этого ДТП видели, наверное, уже все. Вкратце напомним, что депутат Сергей Мамонтов ехал на кроссовере Toyota RAV4 по своему городу Татарску и сбил
Судя по раскадровке видео, активная фаза торможения началась, когда автомобиль уже полностью проехал над мальчиком. То есть водитель не только не видел ребенка, но и не почувствовал удар. Вероятно, именно палка на капоте подсказала водителю, что что-то случилось, и заставила его тормозить. Отметим, что этому депутату уже 67 лет и реакции в этом возрасте уже не такие быстрые.
— Я считаю, водитель, во-первых, скорость превысил — на видео видно, что он практически залетал в поворот. Во-вторых, скорее всего, ему перекрыла стойка обзор. Ну и мы можем только предполагать, возможно, он на что-то отвлекся. Машина даже не клюнула нигде носом, не тормознула, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
На НГС мы установили, что государственный номер этого кроссовера
Почему же не сработала система автоторможения? Дело в том, что эти системы еще не такие совершенные, даже на дорогих автомобилях. Они могут видеть при помощи радаров машину впереди себя и начинать торможение на прямом курсе. А маленького пешехода, да еще и в повороте, они могут и не видеть.
— Скорее всего, все произошло так быстро, что система подала сигнал, водитель никак не отреагировал, а дальше уже наезд. Не будем забывать, что все происходит в повороте, поэтому не было времени у системы среагировать. Еще момент: она не сразу блокирует тормоза. То есть машина не останавливается как вкопанная, она просто начинает тормозить сильнее, чем водитель, — отмечает Вячеслав Ашурков.
В подробных обстоятельствах этого ДТП разберется Следственный комитет — в том числе и в том, почему депутат уехал с места, бросив пешехода. А водителям стоит учесть, что не нужно полагаться на различные современные системы безопасности. Прежде всего, необходимо самому проявлять бдительность и контролировать обстановку на дороге.
Напомним, суд с участием Татарского межрайонного прокурора рассмотрел первое административное дело против депутата — по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), он получил 11 суток ареста. Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).