Почему депутат не увидел ребенка, а на новом RAV4 не сработала система автоторможения — разбор трагического ДТП

Почему же не сработала система автоторможения? Дело в том, что эти системы еще не такие совершенные, даже на дорогих автомобилях. Они могут видеть при помощи радаров машину впереди себя и начинать торможение на прямом курсе. А маленького пешехода, да еще и в повороте, они могут и не видеть.

— Скорее всего, все произошло так быстро, что система подала сигнал, водитель никак не отреагировал, а дальше уже наезд. Не будем забывать, что все происходит в повороте, поэтому не было времени у системы среагировать. Еще момент: она не сразу блокирует тормоза. То есть машина не останавливается как вкопанная, она просто начинает тормозить сильнее, чем водитель, — отмечает Вячеслав Ашурков.

