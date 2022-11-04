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Мужчина скончался на автобусной остановке в Новосибирске — полиция начала проверку

Инцидент произошел в Дзержинском районе

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Пострадавшему оказывали первую помощь, но это не помогло

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3 ноября в Новосибирске на остановке общественного транспорта «Кафе "Лада"» в Дзержинском районе скончался мужчина. Полиция начала проверку.

Сообщение об инциденте опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По информации от подписчика, первая помощь пострадавшему не помогла.

— В полицию 3 ноября поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без видимых причин насильственной смерти. Проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске тело пожилого мужчины нашли на остановке в Юго-Западном жилмассиве. Тело обнаружили местные жители.

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