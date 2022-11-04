Мужчина скончался на автобусной остановке в Новосибирске — полиция начала проверку
Инцидент произошел в Дзержинском районе
3 ноября в Новосибирске на остановке общественного транспорта «Кафе "Лада"» в Дзержинском районе скончался мужчина. Полиция начала проверку.
Сообщение об инциденте опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По информации от подписчика, первая помощь пострадавшему не помогла.
— В полицию 3 ноября поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без видимых причин насильственной смерти. Проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее в Новосибирске тело пожилого мужчины нашли на остановке в Юго-Западном жилмассиве. Тело обнаружили местные жители.