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Обрушилась кровля: серьезный пожар потушили ночью в промзоне в Новосибирске

Площадь возгорания составила порядка 1200 квадратных метров

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В здании находились газовые баллоны

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Двухэтажное складское здание загорелось 2 ноября 2022 года около часа ночи в промзоне Калининского района Новосибирска. Из-за пожара обрушилась крыша здания на площади порядка 500 квадратных метров.

Как сообщил паблик АСТ-54 во «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МЧС России по Новосибирской области, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В одном из помещений пылающего здания находились газовые баллоны — пожарные вынесли их со склада.

По данным сервиса 2ГИС, в сгоревшем здании по адресу Богдана Хмельницкого, 144/2 располагаются три фирмы, в том числе компания по приему макулатуры.

Причины возгорания установят дознаватели МЧС.

Ранее НГС писал о загадочном пожаре, уничтожившем дом на две семьи: погорельцы уверены, что он начался из-за детской игрушки.

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