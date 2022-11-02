Обрушилась кровля: серьезный пожар потушили ночью в промзоне в Новосибирске
Площадь возгорания составила порядка 1200 квадратных метров
Двухэтажное складское здание загорелось 2 ноября 2022 года около часа ночи в промзоне Калининского района Новосибирска. Из-за пожара обрушилась крыша здания на площади порядка 500 квадратных метров.
Как сообщил паблик АСТ-54 во «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МЧС России по Новосибирской области, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В одном из помещений пылающего здания находились газовые баллоны — пожарные вынесли их со склада.
По данным сервиса 2ГИС, в сгоревшем здании по адресу Богдана Хмельницкого, 144/2 располагаются три фирмы, в том числе компания по приему макулатуры.
Причины возгорания установят дознаватели МЧС.
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