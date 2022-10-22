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«Мазда» насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу на желтый в Кировском районе

Женщина скончалась на месте

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Авария произошла в 3 часа ночи

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Ночью 22 октября в Кировском районе «Мазда-Демио» сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина погибла на месте.

Как рассказали в городской автоинспекции, авария случилась в 3 часа ночи. По предварительной информации, 36-летний водитель на «Мазде-Демио» ехал по Петухова в сторону Сибиряков-Гвардейцев.

Напротив дома на Петухова, 8 водитель не предоставил преимущество и сбил пешехода. Пенсионерка шла по пешеходному переходу, светофор был в режиме желтого мигания.

Под колесами погибла 73-летняя женщина.

— Получила травмы, несовместимые с жизнью, доставлена в морг, — сообщили в ГИБДД.

На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

5 октября на Трикотажной улице мусоровоз наехал на 71-летнюю женщину. Она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пенсионерка скончалась на следующий день после аварии.

ГИБДДДТП
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