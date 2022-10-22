«Мазда» насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу на желтый в Кировском районе

Ночью 22 октября в Кировском районе «Мазда-Демио» сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина погибла на месте.

Как рассказали в городской автоинспекции, авария случилась в 3 часа ночи. По предварительной информации, 36-летний водитель на «Мазде-Демио» ехал по Петухова в сторону Сибиряков-Гвардейцев.