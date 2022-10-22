«Мазда» насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу на желтый в Кировском районе
Женщина скончалась на месте
Ночью 22 октября в Кировском районе «Мазда-Демио» сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина погибла на месте.
Как рассказали в городской автоинспекции, авария случилась в 3 часа ночи. По предварительной информации,
Напротив дома на Петухова, 8 водитель не предоставил преимущество и сбил пешехода. Пенсионерка шла по пешеходному переходу, светофор был в режиме желтого мигания.
Под колесами погибла
— Получила травмы, несовместимые с жизнью, доставлена в морг, — сообщили в ГИБДД.
На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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