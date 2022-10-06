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Женщина, которую сбил мусоровоз на Трикотажной, скончалась в больнице

Авария случилась вчера

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Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу

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71-летняя женщина, которую вчера сбил мусоровоз, скончалась в больнице. Об этом сообщили в новосибирской Госавтоинспекции.

— Женщина-пешеход 1951 года рождения с различными травмами была госпитализирована в лечебное учреждение, где впоследствии скончалась, — сказали в ГИБДД.

ДТП произошло вчера, 5 октября, на Трикотажной. За рулем КАМАЗа был 38-летний водитель. Он ехал по улице Трикотажной от Промышленной в сторону проспекта Дзержинского.

Около дома на Трикотажной, 29 он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В мае мусоровоз насмерть сбил 83-летнего пешехода в одном из дворов на Гоголя. КАМАЗ «Спецавтохозяйства» двигался задним ходом и наехал на мужчину.

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