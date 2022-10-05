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Тема дняГибель 14-летней девочки
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Мусоровоз сбил женщину на Трикотажной — ее доставили в больницу

Пострадала 71-летняя пенсионерка

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Судя по кадрам из сообщества «АСТ-54», женщину сбил мусоровоз

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В Новосибирске 5 сентября мусоровоз сбил 71-летнюю женщину на улице Трикотажной. Ей понадобилась помощь врачей.

Инцидент произошел в 11:55 в Дзержинском районе. За рулем автомобиля КАМАЗ-МК5443 был 38-летний водитель. Он ехал по улице Трикотажной от Промышленной в сторону проспекта Дзержинского.

— В пути следования напротив дома на улице Трикотажной, 29 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала женщина 1951 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в лечебное учреждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце сентября в Дзержинском районе водитель такси сбил 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

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