Мусоровоз сбил женщину на Трикотажной — ее доставили в больницу
Пострадала 71-летняя пенсионерка
В Новосибирске 5 сентября мусоровоз сбил 71-летнюю женщину на улице Трикотажной. Ей понадобилась помощь врачей.
Инцидент произошел в 11:55 в Дзержинском районе. За рулем автомобиля КАМАЗ-МК5443 был 38-летний водитель. Он ехал по улице Трикотажной от Промышленной в сторону проспекта Дзержинского.
— В пути следования напротив дома на улице Трикотажной, 29 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала женщина 1951 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в лечебное учреждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
В конце сентября в Дзержинском районе водитель такси сбил 14-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.