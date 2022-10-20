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Расселенный барак вспыхнул на Вертковской — тушить огромное пламя пожарным мешает ветер

Уже обрушилась часть кровли и перекрытий второго этажа

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На место пожара продолжают прибывать спасатели

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Спасатели борются с огнем, охватившим расселенный деревянный барак, расположенный на улице Вертковской.

Вызов на пульт дежурного поступил 20 октября около 18:20. Когда на место ЧП прибыл первый пожарный расчет, открытым огнем уже полностью горел второй этаж здания и крыша. На тушение пламени спасатели бросили магистральные линии от «ближайших водоисточников».

— Также ликвидация пожара осуществляется при помощи автолестницы. Осложняют тушение пожара сильные порывы ветра. Во время проведения работ произошло частичное обрушение кровли и перекрытий второго этажа, — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время угрозы распространения огня нет. На место продолжают прибывать дополнительные силы спасателей, чтобы справиться с огнем. Задействована автолестница.

Парой часов ранее пожарные потушили возгорание в трамвае № 15, который внезапно вспыхнул на улице Троллейной. По словам очевидцев, в салоне вдруг вспыхнул пол и повалил едкий дым.

МЧСНовосибирскБаракПожар
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