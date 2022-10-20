Расселенный барак вспыхнул на Вертковской — тушить огромное пламя пожарным мешает ветер
Уже обрушилась часть кровли и перекрытий второго этажа
Спасатели борются с огнем, охватившим расселенный деревянный барак, расположенный на улице Вертковской.
Вызов на пульт дежурного поступил 20 октября около 18:20. Когда на место ЧП прибыл первый пожарный расчет, открытым огнем уже полностью горел второй этаж здания и крыша. На тушение пламени спасатели бросили магистральные линии от «ближайших водоисточников».
— Также ликвидация пожара осуществляется при помощи автолестницы. Осложняют тушение пожара сильные порывы ветра. Во время проведения работ произошло частичное обрушение кровли и перекрытий второго этажа, — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.
В настоящее время угрозы распространения огня нет. На место продолжают прибывать дополнительные силы спасателей, чтобы справиться с огнем. Задействована автолестница.
Парой часов ранее пожарные потушили возгорание в трамвае № 15, который внезапно вспыхнул на улице Троллейной. По словам очевидцев, в салоне вдруг вспыхнул пол и повалил едкий дым.