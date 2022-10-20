На Троллейной загорелся трамвай — эвакуировались 30 человек

Трамвай № 15 загорелся на путях у дома № 14 по улице Троллейной. Пассажиры, водитель и кондуктор спаслись самостоятельно.



Инцидент произошел 20 октября около 17 часов. По данным пресс-службы управления МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:24. Первый пожарный расчет прибыл на место вызова в течение пяти минут.

