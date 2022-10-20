На Троллейной загорелся трамвай — эвакуировались 30 человек
Возгорание потушили пожарные
Трамвай
Инцидент произошел 20 октября около 17 часов. По данным пресс-службы управления МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:24. Первый пожарный расчет прибыл на место вызова в течение пяти минут.
— До прибытия пожарных 30 человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на предварительной площади
По оперативной информации, горела электропроводка, находящаяся под полом трамвая.
Очевидцы инцидента сообщили НГС, что в результате был сильно поврежден салон вагона.
В мае трамвай