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На Троллейной загорелся трамвай — эвакуировались 30 человек

Возгорание потушили пожарные

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В салоне внезапно вспыхнул пол, повалил густой едкий дым, сообщили очевидцы

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Трамвай № 15 загорелся на путях у дома № 14 по улице Троллейной. Пассажиры, водитель и кондуктор спаслись самостоятельно.

Инцидент произошел 20 октября около 17 часов. По данным пресс-службы управления МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:24. Первый пожарный расчет прибыл на место вызова в течение пяти минут.

— До прибытия пожарных 30 человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на предварительной площади 2 кв. м, — сообщили в МЧС.

По оперативной информации, горела электропроводка, находящаяся под полом трамвая.

Очевидцы инцидента сообщили НГС, что в результате был сильно поврежден салон вагона.

В мае трамвай № 13 смял автомобиль Lexus, который оказался у него на пути. Пострадавших в ДТП не было, но машина получила сильные повреждения.

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