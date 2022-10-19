Рабочий сорвался с крыши на стрелочном заводе в Новосибирске
Высота падения составила около 8 метров
Вчера вечером, 18 октября, на Новосибирском стрелочном заводе во время ремонта крыши сорвался рабочий. Мужчина упал на крышу другого цеха, расположенного ниже.
Сообщение об этом поступило в службу МАСС в 17:41.
— Мужчина сообщил, что при ремонте кровли его напарник упал с крыши одного цеха на крышу другого, расположенного ниже, высота падения составила около 8 метров, требуется помощь в транспортировке пострадавшего, — рассказал очевидец дежурному службы.
На место выехал экипаж спасателей. Они поднялись на крышу здания, где находился упавший
— С помощью лотковых носилок и альпснаряжения мужчина был транспортирован с крыши вниз, до автомобиля скорой помощи, где был передан бригаде врачей, — рассказали в МАСС.
Время окончания работы — 19:10.
На Новосибирском стрелочном заводе НГС не смогли прокомментировать инцидент. Из приемной журналиста направили в отдел документационного обеспечения, там сообщили, что не слышали об инциденте, и направили в службу безопасности завода. В отделе безопасности на звонки не ответили.
В начале октября в Дзержинском районе Новосибирска на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму. Пострадавший не смог выбраться самостоятельно, ему также понадобилась помощь спасателей.