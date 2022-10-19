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Рабочий сорвался с крыши на стрелочном заводе в Новосибирске

Высота падения составила около 8 метров

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Мужчину сняли с крыши с помощью альпинистского снаряжения

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Вчера вечером, 18 октября, на Новосибирском стрелочном заводе во время ремонта крыши сорвался рабочий. Мужчина упал на крышу другого цеха, расположенного ниже.

Сообщение об этом поступило в службу МАСС в 17:41.

— Мужчина сообщил, что при ремонте кровли его напарник упал с крыши одного цеха на крышу другого, расположенного ниже, высота падения составила около 8 метров, требуется помощь в транспортировке пострадавшего, — рассказал очевидец дежурному службы.

На место выехал экипаж спасателей. Они поднялись на крышу здания, где находился упавший 41-летний мужчина.

— С помощью лотковых носилок и альпснаряжения мужчина был транспортирован с крыши вниз, до автомобиля скорой помощи, где был передан бригаде врачей, — рассказали в МАСС.

Время окончания работы — 19:10.

Пострадавшего передали бригаде врачей

Пострадавшего передали бригаде врачей

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На Новосибирском стрелочном заводе НГС не смогли прокомментировать инцидент. Из приемной журналиста направили в отдел документационного обеспечения, там сообщили, что не слышали об инциденте, и направили в службу безопасности завода. В отделе безопасности на звонки не ответили.

В начале октября в Дзержинском районе Новосибирска на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму. Пострадавший не смог выбраться самостоятельно, ему также понадобилась помощь спасателей.

МАССБезопасность
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