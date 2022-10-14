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Тема дняВ доме для сирот провалился пол
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Водитель Opel сбил подростка на мопеде — авария произошла в микрорайоне «Северный»

15-летнего подростка доставили в больницу

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Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия

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Вечером 14 октября в Калининском районе Новосибирска 37-летний водитель сбил подростка на мопеде. Авария произошла во дворе дома по улице Фадеева.

— Водитель, управляя автомобилем Opel, двигался по внутридворовой территории дома 66/2 по улице Федеева в сторону улицы Декоративная, совершил столкновение с мопедом Honda Dio под управлением 15-летнего водителя, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Подростка с травмами доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также сегодня на улице Никитина водитель Volkswagen Polo сбил 17-летнего юношу на пешеходном переходе.

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