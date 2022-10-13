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Пошел в колледж и пропал: в НСО несколько дней ищут пропавшего 18-летнего студента

До этого парень никогда не исчезал

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В Барабинск Игорь переехал из-за учебы

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В Новосибирской области третий день ищут пропавшего 18-летнего Игоря Пшеничного. 10 октября он ушел из дома в Барабинске на учебу и исчез по пути.

Как рассказала НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, вечером перед пропажей Игорь созвонился с родными, всё было в порядке.

— Утром вышел из дома, но на учебе не появился. Домой не вернулся, телефон отключен. Причина, по которой он мог пропасть, неизвестна. Конфликтов, проблем с учебой, каких-то явных причин для этого нет. С одной стороны, может быть, он уехал в Новосибирск, но там с ним тоже никто не встречался с момента пропажи, — рассказала Алеся Яблонских.

Сейчас волонтеры распространяют информацию об Игоре в интернете, собирают свидетельства и помогают полицейским.

В Барабинском отделе полиции сообщили, что в день пропажи Игорь был одет в синюю спортивную куртку, черные спортивные штаны, черные туфли и рюкзак. У него худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, короткая стрижка, черные волосы и карие глаза.

Сестра пропавшего Людмила Киселева рассказала НГС, что в Барабинске парень учился в Колледже транспортных технологий имени Лунина. Родился парень в селе Бергуль Северного района, до этого случая не пропадал.

Сегодня утром стало известно, что в Новосибирске пропал 16-летний подросток Роман Елфимов. Вчера он ушел из дома в Советском районе после ссоры с родителями.

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