Пошел в колледж и пропал: в НСО несколько дней ищут пропавшего 18-летнего студента

В Новосибирской области третий день ищут пропавшего 18-летнего Игоря Пшеничного. 10 октября он ушел из дома в Барабинске на учебу и исчез по пути.

Как рассказала НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, вечером перед пропажей Игорь созвонился с родными, всё было в порядке.

— Утром вышел из дома, но на учебе не появился. Домой не вернулся, телефон отключен. Причина, по которой он мог пропасть, неизвестна. Конфликтов, проблем с учебой, каких-то явных причин для этого нет. С одной стороны, может быть, он уехал в Новосибирск, но там с ним тоже никто не встречался с момента пропажи, — рассказала Алеся Яблонских.