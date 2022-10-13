Пошел в колледж и пропал: в НСО несколько дней ищут пропавшего
18-летнего студента
До этого парень никогда не исчезал
В Новосибирской области третий день ищут пропавшего
Как рассказала НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, вечером перед пропажей Игорь созвонился с родными, всё было в порядке.
— Утром вышел из дома, но на учебе не появился. Домой не вернулся, телефон отключен. Причина, по которой он мог пропасть, неизвестна. Конфликтов, проблем с учебой, каких-то явных причин для этого нет. С одной стороны, может быть, он уехал в Новосибирск, но там с ним тоже никто не встречался с момента пропажи, — рассказала Алеся Яблонских.
Сейчас волонтеры распространяют информацию об Игоре в интернете, собирают свидетельства и помогают полицейским.
В Барабинском отделе полиции сообщили, что в день пропажи Игорь был одет в синюю спортивную куртку, черные спортивные штаны, черные туфли и рюкзак. У него худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, короткая стрижка, черные волосы и карие глаза.
Сестра пропавшего Людмила Киселева рассказала НГС, что в Барабинске парень учился в Колледже транспортных технологий имени Лунина. Родился парень в селе Бергуль Северного района, до этого случая не пропадал.
Сегодня утром стало известно, что в Новосибирске пропал