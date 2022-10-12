20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 0/10
usd 63.76
eur 62.59
Тема дняВласти требуют 100 млн со строителей нового ЛДС
Все новости
Все новости

Спорткар Nissan GT-R влетел в грузовик на Бердском шоссе — у автомобиля смяло крышу

Последствия ДТП попали на видео

1 609
ds

На месте работают сотрудники скорой помощи

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 12 октября, вечером произошло ДТП между спорткаром Nissan GT-R R35 и грузовиком. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», ДТП произошло возле остановки «Звездная» на Бердском шоссе.

Во время ДТП водитель спорткара влетел боком в грузовик. У автомобиля от удара смяло крышу. Как предают подписчики «АСТ-54», на месте работает скорая помощь.

НГС обратился в пресс-службу ГИБДД за комментарием, но на момент публикации информации не было.

В Новосибирске нашли водителя, который сбил пешехода в Ленинском районе, а после увез в неизвестном направлении. ДТП произошло 9 октября.

ДТПСпорткарСкорая
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2