Спорткар Nissan GT-R влетел в грузовик на Бердском шоссе — у автомобиля смяло крышу
Последствия ДТП попали на видео
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В Новосибирске сегодня, 12 октября, вечером произошло ДТП между спорткаром Nissan GT-R R35 и грузовиком. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», ДТП произошло возле остановки «Звездная» на Бердском шоссе.
Во время ДТП водитель спорткара влетел боком в грузовик. У автомобиля от удара смяло крышу. Как предают подписчики «АСТ-54», на месте работает скорая помощь.
НГС обратился в пресс-службу ГИБДД за комментарием, но на момент публикации информации не было.
В Новосибирске нашли водителя, который сбил пешехода в Ленинском районе, а после увез в неизвестном направлении. ДТП произошло 9 октября.