«Не просто удар, а с грохотом и треском»: Land Rover перевернулся на крышу в Новосибирске

— Сидел за компьютером, работал, вдруг слышу удар, и не простой, а с грохотом, с треском, — рассказал очевидец корреспонденту НГС. — Как я понял, женщина на «Дискавери» была, она очень испугалась, там подушки безопасности все сработали.