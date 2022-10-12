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СрочноLand Rover перевернулся после жесткого ДТП
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«Не просто удар, а с грохотом и треском»: Land Rover перевернулся на крышу в Новосибирске

ДТП произошло утром 12 октября на перекрестке Костычева и Степной

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На место ДТП приехали не только полицейские, но и спасатели, и медики

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В Новосибирске Land Rover Discovery и Toyota Voltz столкнулись утром 12 октября на перекрестке улиц Костычева и Степной. От удара внедорожник перевернулся и «лег» на крышу.

— Сидел за компьютером, работал, вдруг слышу удар, и не простой, а с грохотом, с треском, — рассказал очевидец корреспонденту НГС. — Как я понял, женщина на «Дискавери» была, она очень испугалась, там подушки безопасности все сработали.

Причины аварии пока неизвестны

Причины аварии пока неизвестны

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На место выехали полицейские, медики и пожарные. Как рассказал НГС замначальника пресс-службы ГУ МЧС России Артем Щербаков, помощь спасателей участникам ДТП не потребовалась.

— Сообщение о ДТП поступило в 10:49, — уточнил он. — На месте спасатели выяснили, что розлива топлива нет, на всякий случай отключили аккумуляторы.

Помощь медиков, по данным спасателей, никому из участников аварии не понадобилась.

НГС обратился в ГИБДД по городу, чтобы выяснить, что стало причиной ДТП.

Ранее НГС писал о молодом новосибирце, который сбил человека на Ипподромской и скрылся с места аварии.

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