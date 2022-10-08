ЧП на Крымском мосту произошло из-за подрыва автомобиля
Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете
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Как сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете, ЧП на Крымском мосту произошло из-за подрыва грузового автомобиля. Это привело к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.
Пожар на Крымском мосту произошел сегодня утром, движение перекрыто из-за обрушения полотна. По предварительным данным, пострадавших в ЧП нет, через пролив организуют паромную переправу. Все последние новости о происшествии мы собираем в онлайн-трансляции.