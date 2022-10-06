Организаторам смертельной вечеринки в Академгородке вынесли приговор — на девушку рухнула крыша из-за снега
Также осудили бывшего завхоза научного центра, который сдал молодым людям склад под вечеринку
6 октября Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу Антона Шматова, Данила Одинцова и Владимира Понуровского. Первых двух признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, последнего — в превышении полномочий и халатности.
По версии следствия, Шматов и Понуровский в 2019–2020 годах устраивали в Академгородке вечеринки для молодежи под названием Walter Party. В феврале 2020 года местом проведения очередного мероприятия был выбран склад строительных материалов, стоявший на балансе ФГУП «ЖКХ ННЦ». Замдиректора унитарного предприятия Владимир Понуровский получил от Шматова 15 тысяч рублей за аренду склада.
В ночь на 2 февраля в разгар вечеринки из-за неубранного вовремя снега обрушилась кровля склада и ближайшей пристройки: позже эксперты выяснили — не выдержали поперечные балки деревянного каркаса постройки. В результате одна девушка погибла, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
В отношении Шматова и Одинцова было возбуждено уголовное дело по нескольким частям
— Вину частично признал только заместитель директора учреждения, он принял меры к возмещению причиненного потерпевшим ущерба, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В результате суд признал виновными всех троих фигурантов. Одинцова и Шматова приговорили к 1,5 года исправительных работ каждого, Понуровского — к 2,5 года лишения свободы условно с запретом занимать должности на госслужбе сроком на 2 года.
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