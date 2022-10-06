Организаторам смертельной вечеринки в Академгородке вынесли приговор — на девушку рухнула крыша из-за снега

6 октября Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу Антона Шматова, Данила Одинцова и Владимира Понуровского. Первых двух признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, последнего — в превышении полномочий и халатности.



По версии следствия, Шматов и Понуровский в 2019–2020 годах устраивали в Академгородке вечеринки для молодежи под названием Walter Party. В феврале 2020 года местом проведения очередного мероприятия был выбран склад строительных материалов, стоявший на балансе ФГУП «ЖКХ ННЦ». Замдиректора унитарного предприятия Владимир Понуровский получил от Шматова 15 тысяч рублей за аренду склада.

