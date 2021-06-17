В Новосибирске начался суд по делу о рухнувшей крыше в Академгородке

В Новосибирске состоялось слушание по делу о рухнувшей крыше
Сегодня утром, 17 июня, в Советском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу против трех мужчин, которых обвиняют в трагедии на вечеринке в Академгородке.
В деле фигурируют организатор вечеринки Антон Шматов, Данил Одинцов — их обвиняют по пп. «а», «в»
Также судить будут Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ», ему вменяют
В ночь с 1 на 2 февраля 2020 года в здании, где проходила гаражная вечеринка, под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами оказались несколько человек — одна девушка погибла, еще четверых увезли в больницу.
По версии следствия, Владимир Понуровский, замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ», без нужных процедур сдал двум мужчинам в аренду здание склада стройматериалов с пристройкой под проведение вечеринки. За это он получил 15 тысяч рублей.
Антон Шматов и Данил Одинцов, по версии следствия, организовали вечеринку и не убедились в безопасности здания. Считается, что они игнорировали наличие на кровле здания значительной снежной массы и предупреждения об этом привлеченного работника, не приняли самостоятельных мер к очистке снега.
По данному уголовному делу назначено открытое судебное заседание на
НГС опубликовал видео трагедии — краткий пересказ, как начиналась вечеринка и что было после обрушения крыши.
Участники вечеринки также рассказали свою версию событий. Они считают, что ответственность за случившееся в первую очередь должны нести собственники здания.