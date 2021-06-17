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В Новосибирске начался суд по делу о рухнувшей крыше в Академгородке

С момента трагедии прошел 1 год и 4 месяца

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Под завалами склада в ночь с 1 на <nobr>2 февраля</nobr> <nobr>2020 года</nobr> оказались несколько человек — одна девушка погибла, еще четверых увезли в больницу

Под завалами склада в ночь с 1 на 2 февраля 2020 года оказались несколько человек — одна девушка погибла, еще четверых увезли в больницу

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В Новосибирске состоялось слушание по делу о рухнувшей крыше

Сегодня утром, 17 июня, в Советском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу против трех мужчин, которых обвиняют в трагедии на вечеринке в Академгородке.

В деле фигурируют организатор вечеринки Антон Шматов, Данил Одинцов — их обвиняют по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Также судить будут Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ», ему вменяют ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)

В ночь с 1 на 2 февраля 2020 года в здании, где проходила гаражная вечеринка, под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами оказались несколько человек — одна девушка погибла, еще четверых увезли в больницу.

По версии следствия, Владимир Понуровский, замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ», без нужных процедур сдал двум мужчинам в аренду здание склада стройматериалов с пристройкой под проведение вечеринки. За это он получил 15 тысяч рублей.

Антон Шматов и Данил Одинцов, по версии следствия, организовали вечеринку и не убедились в безопасности здания. Считается, что они игнорировали наличие на кровле здания значительной снежной массы и предупреждения об этом привлеченного работника, не приняли самостоятельных мер к очистке снега.

По данному уголовному делу назначено открытое судебное заседание на 24 июня 2021 года.

НГС опубликовал видео трагедии — краткий пересказ, как начиналась вечеринка и что было после обрушения крыши.

Участники вечеринки также рассказали свою версию событий. Они считают, что ответственность за случившееся в первую очередь должны нести собственники здания.

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Академгородокрухнувшая крыша
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