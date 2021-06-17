В Новосибирске начался суд по делу о рухнувшей крыше в Академгородке

Сегодня утром, 17 июня, в Советском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу против трех мужчин, которых обвиняют в трагедии на вечеринке в Академгородке.

В деле фигурируют организатор вечеринки Антон Шматов, Данил Одинцов — их обвиняют по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).