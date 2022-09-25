Не справился с управлением и врезался в забор:
19-летний водитель погиб в аварии на Немировича
Двух пассажиров госпитализировали
Сегодня, 25 сентября, в Кировском районе Новосибирска водитель не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП
Авария произошла в 14:15 в Кировском районе.
В результате ДТП водитель скончался, пассажиров 21 года и 20 лет госпитализировали.
— На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Недавно в Калининском районе автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной. После столкновения скорая помощь врезалась в забор около дороги, а другая машина — в светофор.