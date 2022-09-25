20idei
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 58.10
eur 56.48
Тема дня19-летний водитель погиб в ДТП
Все новости
Все новости

Не справился с управлением и врезался в забор: 19-летний водитель погиб в аварии на Немировича

Двух пассажиров госпитализировали

5 952
ds

ДТП произошло в Кировском районе

Поделиться

Сегодня, 25 сентября, в Кировском районе Новосибирска водитель не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП 19-летний водитель погиб, двух пассажиров госпитализировали. Информацию об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 14:15 в Кировском районе. 19-летний водитель на «Тойота-Марк 2» двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Римского-Корсакова в сторону Сибиряков-Гвардейцев. Напротив дома 100/2 по улице Немировича-Данченко не справился с управлением и врезался в металлический забор.

В результате ДТП водитель скончался, пассажиров 21 года и 20 лет госпитализировали.

— На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Недавно в Калининском районе автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной. После столкновения скорая помощь врезалась в забор около дороги, а другая машина — в светофор.

По теме

ДТПАварияЗабор
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2